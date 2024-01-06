نوليا مصطفى: أحب الست تكون طبيعية مع زوجها وتطبخله أحلى أكل

استضاف الإعلامي خالد أبو بكر الممثلة والمذيعة نوليا مصطفى، في برنامجه كل يوم، المذاع عبر قناة on، مساء اليوم الجمعة، لتكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الأسرية والشخصية.



وخلال اللقاء قالت الممثلة والمذيعة نوليا مصطفى، إن أرائى ليست جريئة وأنا عادية طبيعية تلقائية غير متصنعة واللى فى قلبى على لسانى، وأصحابى استغربوا لما قلت بحب الراجل أبو كرش وده ذوقى، ويجب أن تكون البنت متساهلة فى اختيار شريك حياتها لا يوجد أحد كامل إحنا عاوزين راجل".

وأضافت نوليا مصطفى، أن "زوجى طلب منى ترك العمل وفعلت و ندمانة، لكن الزواج مهم إذا قدر الزوج حياة زوجته وما تريده، والزواج عن حب بالنسبة لى مثل زواج الصالونات يشبه الكاميرا الخفية".

وتابعت نوليا مصطفى، أنه أحب الست تكون طبيعية مع زوجها وتطبخله أحلى أكل، والراجل يكفى عليه أن يكون شهم وابن بلد ، وعشرته مع زوجته تكون حلوة وميحبش النكد".