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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سحر رامي: دوري في جولة أخيرة جديد علي.. وارتدي الحجاب طيلة الأحداث

صدى البلد

أكدت الفنانة سحر رامي أنها لم تتابع ردود الأفعال التى أثيرت بعد طرح البوستر الخاص بها، ضمن فريق عمل مسلسلها الجديد جولة أخيرة، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا . 

وقالت سحر رامي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيدة بالمشاركة فى بطولة جولة أخيرة ، من بطولة أحمد السقا، وأظهر داخل الأحداث في دور ليس كبير من حيث المساحة بمثابة ضيفة شرف، وهو حال عدد كبير من الأادوار. 

وتابعت سحر رامي حديثه قائلة : ما دفعني للموافقة على المشاركة ضمن أحداث العمل ، وهو أن الدور الذى أقدمه جديد علي تماماً، وقد يلاحظ المتابعون ذلك من البوستر . 

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واستكملت سحر رامي حديثها قائلة: أظهر داخل الأحداث فى دور إمراة محجبة طيلة الاحداث، والشخصية من منطقة شعبية .

مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا و يشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى ، ضيفة الشرف حنان مطاوع.

سحر رامي احمد السقا الفنان احمد السقا الفنانة سحر رامي رشدي الشامي حنان مطاوع حنان سليمان

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