الجمهورية: الجهود المصرية لا تتوقف من أجل وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا لنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (أمن واستقرار المنطقة) - أن في هذا الإطار جاءت تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوفد الشيوخ الأمريكي على المواقف الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد أيضاً على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة بصفة عامة.



وأشارت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري؛ لإنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الكافية؛ لإعاشة أكثر من 3ر2 مليون إنسان في قطاع غزة، ومطالب بالاضطلاع بمسئوليته نحو تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الدولية والإنسانية التي تؤكد حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في حياة آمنة في دولته المستقلة.