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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

بسبوسة بالحليب
بسبوسة بالحليب

بسبوسة بالحليب من الحلويات اللذيذة التي قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، طريقة تحضيرها ومكوناتها.

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مقادير بسبوسة بالحليب
2 كوب سميد
1 كوب قيمر
1 كوب سكر
نصف كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب زيت ذرة
للتشريب:
1 كوب حليب مكثف
ربع  كوب سكر
للتزيين: سمسم محمص

طريقة تحضير بسبوسة بالحليب
1.سخني الفرن ١٨٠، احضري طبق فرن متوسط الحجم ( قالب انجلش كيك)
2.امسحي الطبق بالطحينة.
3.في وعاء ضعي السميد، القيمر، السكر، الزبادي، البيكنج باودر، الفانيليا والزيت، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المكونات لتتجانس مع بعضها
4.صبي الخليط في القالب
5.انثري السمسم
6.اخبزي ٢٥ – ٣٠ ليصبح ذهبياً ثم مباشرة صبي خليط التشريب.. اتركي البسبوسة لتبرد ثم قدميها
7.التشريب: في كسرولة ضعي الحليب والسكر، دعيه يغلي لمدة دقيقة ثم صبيه فوق البسبوسة

بسبوسة بالحليب الشيف منال العالم مقادير بسبوسة بالحليب طريقة تحضير بسبوسة بالحليب بسبوسة

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