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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعرف نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

الحج السياحي ٢٠٢٤
الحج السياحي ٢٠٢٤ - ارشيفية

ينتظر آلاف المواطنين نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 ، والتى تعلنها وزارة السياحة والآثار اليوم السبت، والمقرر إنطلاقها عبر رابط خاص بالقرعة، لإعلام الفائزين من عدمة الفوز بالحج السياحي .


نتيجة قرعة الحج السياحي 2024
وجاءت ضوابط الحج السياحي لتعلن عن أسعار الحج السياحي 2024 ، لكل مستوي حج متعرف عليه سواء الحج السياحي او الحج الاقتصادي أو الحج البري لتكون أسعار موضحة خلال إبرام التعاقد بين الطرفين الحاج والشركة المنفذة له البرنامج.


وحددت الضوابط المنظمة للحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتي 250 مترا 450 ألف جنيه ، وحددت له عدد تأشيرات 4000 تأشيرة تقارب 17% من حجم تأشيرات الحج للسياحة .


ولمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 ، عليك الدخول على هذا الرابط بالضغط هنا ، وكتابة الرقم القومي ورقم المصنع واختبار التحقق.


كما حددت الضوابط أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف ثان من 250 مترا إلى 1250 متر بقيمة 390000 ألف جنيه .
فيما جاءت أسعار الحج السياحي 2024 ، للبرنامج السياحي اقتصادي طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 مترا بقيمة 260 ألف جنيه، والاقتصادي تحسين خمسة نجوم حتى 250 مترا بقيمة 230 ألف جنيه، و الاقتصادي تحسين أربعة وخمسة نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا 226 الف جنيه ، وبذلك بعدد تأشيرات 13000 ألف تأشيرة بحجم 57% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي .


وأسعار الحج السياحي 2024  لبرامج الحج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 متر بقيمة 225 الف جنيه ، وبري تحسين 5 نجوم حتي 250 مترا بقيمة 195 ألف جنيه، وبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا بقيمة 191 ألف جنيه، بعدد تأِشيرات 6000 تأشيرة بحجم 26% من حصة الحج السياحي 2024 .

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