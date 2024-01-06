عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

ملك قورة
ملك قورة

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في أمستردام.

txt

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

txt

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

تألقت ملك قورة في الصورة بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود مع جاكت فرو قصير باللون البيج.

وانتعلت ملك قورة بوت طويل للغاية مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة أخبار ملك قورة اطلالات ملك قورة الفنانة ملك قورة أعمال ملك قورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

موضوعات متعلقة

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

الحكومة تتلقي 4800 شكوي بشأن التموين.. و4400 في قطاع التعليم

ختام المرحلة الأولى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مجال المخلفات

الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواها| تفاصيل

طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى في قطاعات الاتصالات والاصلاح الإداري والبترول

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

تعليمات رئاسية مرتقبة.. تعرف على موعد زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ