بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في أمستردام.

تألقت ملك قورة في الصورة بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود مع جاكت فرو قصير باللون البيج.

وانتعلت ملك قورة بوت طويل للغاية مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ملك قورة

ملك قورة