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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصريا.. المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو Find X7 قبل إطلاقها بساعات

Find X7
Find X7

من المقرر أن تعلن شركة أوبو Oppo، عن سلسلة هواتف Find X7 الرائدة خلال الأسبوع المقبل، والتي تعد من أحدث الأجهزة المتميزة للشركة، والتي تقدم أعلى المواصفات والميزات، لذلك سنتعرف فيما يلي على التفاصيل الكاملة للهواتف المنتظرة Find X7 وFind X7 Ultra.

المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو Oppo Find X7

التصميم والشاشة:

سيأتي الإصدار الأساسي Find X7، في أربع ألوان هي الأسود والأرجواني بلوحة زجاجية مع وحدة كاميرا دائرية كبيرة، بينما يتميز الاثنان الآخران البني والرمادي بتصميم مزدوج اللون يكمله خلفية جلدية في النصف السفلي، وسيحصل طراز Find X7 Ultra على تصميم وألوان مشابهة.

 

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تتميز وحدة الكاميرا الدائرية الشكل بعلامة Hasselblad التجارية، وقد ألمحت إحدى الشائعات إلى أن أوبو زودت طراز Find X7 Ultra بشريط تمرير تنبيه ثلاثي المراحل.

وفي المقدمة، يتميز هاتف Find X7 Ultra بشاشة من نوع LTPO BOE 8T OLED طويلة، يبلغ قياسها 6.82 بوصة توفر دقة 2K، وتعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ومعدل تحديث متغير يتراوح من 1 إلى 120 هرتز.

وبالمثل، يتميز هاتف Find X7 الأساسي، بشاشة من نوع LTPO BOE 8T OLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، وتعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ومعدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز أيضا.

يوفر كلا الطرازين فتحة مثقوبة في المنتصف لكاميرا السيلفي، وتتميز اللوحة بحواف منحنية على الجوانب بزوايا مستديرة، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتمتع سلسلة Find X7 بتحسينات لدعم معدل الإطارات العالي لتمكين تجربة لعب أكثر سلاسة، وللحصول على سطوع أعلى، ستوفر هذه أيضا ميزة التعتيم 3Pulse/1Pulse DC.

Find X7

المواصفات:

ستقدم تشكيلة أوبو Find X7 بعض المواصفات القوية، تحت الغطاء، سيعمل الطراز افساسي بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300 الذي من المتوقع أن يتم إقرانه مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDRR5X و1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع  UFS 4.0.

ومن ناحية أخرى، سيتم تشغيل طراز Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل سعتها إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 100 وات.

ومن المحتمل أن يوفر طراز Find X7 Ultra شحنا لاسلكيا سريعا بقدرة 50 وات، ومن الجدير بالذكر أن سلسلة Find X7 ستتضمن أيضا إصدارا ثالثًا من Find X7 Ultra Satellite Communication، كما يوحي الاسم، فهو في الأساس نفس طراز Ultra العادي ولكنه يتميز باتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

وستعمل الهواتف الذكية الرائدة القادمة أيضا على واجهة أوبو ColorOS 14 المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتشمل الميزات البارزة الأخرى دعم تقنية التصال قريب المدي NFC وشبكات WiFi 7 وتقنية Bluetooth 5.4.

Find X7

الكاميرا:

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يوفر Find X7 إعدادا ثلاثيا للكاميرا، ويحتوي Find X7 Ultra على إعداد كاميرا رباعية في الخلف، يتميز الإصدار العادي بمستشعر أساسي LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، مقترنا بعدسة بزاوية عريضة للغاية Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل تدعم OIS دعم وتقريب بصري 3x.

ويعد Find X7 Ultra أول هاتف ذكي على الإطلاق يتميز بكاميرا Sony LYT-900 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر أساسي، كما أنه أول هاتف ذكي في العالم يتميز بعدسات مقربة مزدوجة بيريسكوب تتضمن مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل يوفر تقريب بصري 6x.

وأخيرا، يحتوي جهاز Ultra على عدسة Sony LYT-600 ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومن المتوقع أن تحتوي سلسلة Find X7 بأكملها على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل في المقدمة لالتقاط صور شخصية ومكالمات فيديو.

السعر:

من المقرر أن تكشف شركة أوبو عن سلسلة Find X7 يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، وادعت التسريبات الأخيرة أن السعر المبدئي لطراز Find X7 سيبلغ حوالي 465 دولار (أي ما يعادل 14.260 جنيه مصري)،  لخيار بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت. 

سلسلة Find X7
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