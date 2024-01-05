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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Oppo Find N يحصل على أندرويد 14 من أوبو

Oppo Find N
Oppo Find N

زودت شركة أوبو Oppo، العديد من هواتفها الذكية بواجهة المستخدم الأحدث التابع لها ColorOS 14، والمستندة إلى نظام تشغيل جوجل الأحدث أندرويد 14، واليوم، حصل هاتف جديد على الإصدار المستقر من تحديث Android 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يجلب التحديث المستقر من نظام التشغيل أندرويد 14، إلى هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، العديد من التغييرات والتحسينات الجديدة مع البرنامج الثابت 14.0.0.260.

 

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ويتم نشر التحديث لجميع المستخدمين، وللحصول عليه، سيتعين علي مستخدمي هاتف Oppo Find N، تحديث أجهزتهم إلى إصدارات ColorOS 13.1.0.195 و13.1.0.194، بمجرد حصولهم على البرنامج الثابت الدقيق المستند إلى ColorOS 14، حيث يمكنهم التحقق من التحديث الجديد من خلال التوجه إلى الإعدادات> ثم حول الجهاز>ثم النظام> ثم النقر فوق الجزء العلوي من الصفحة> وتحديد الإصدار الرسمي> والنقر على "تطبيق الآن".

Oppo Find N

مواصفات أوبو Oppo Find N

يتميز هاتف أوبو Oppo Find N، بتصميم قابل للطي داخليا، مع مفصلة قابلة للتعديل وشاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+.

وذلك إلى جانب، شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، تبلغ دقتها 1,972 × 1,988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويمتاز هاتف أوبو Oppo Find N، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Find N، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات،  مع دعم للشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 15 وات.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find N، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

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