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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأورومتوسطي يكشف نسبة صادمة لشهداء غزة

أهالي غزة المهجرين
أهالي غزة المهجرين من منازلهم بعد تدمير الاحتلال لها

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن نسبة جديدة لشهداء غزة المحاصرة إسرائيليا تكشف جانبا أفظع لجرائم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المرصد ، بأن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة أصبحوا في عداد الذين تعرضوا مباشرة لنيران الاحتلال.
وأوضح أن ذلك بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وسبق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع نسبة الضحايا إلى 90%. 

وأضاف أن الاحتلال دمر البنى التحتية في غزة، ومحا أحياء كاملة من القطاع، ويقوم الاحتلال بقصف مربعات سكنية كاملة ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة.

ويعاني 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة  الجوع الشديد وسوء التغذية، ويوجد عشرات المرضى ينزفون في منازلهم و8 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.

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