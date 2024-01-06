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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عابرا وسط الحمام.. وزير العدل يترجل من ديوان محافظة بورسعيد لمجمع المحاكم

عابرا ميدان السلام
عابرا ميدان السلام وسط الحمام وزير العدل يترجل

حرص المستشار المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال زيارته  لمحافظة بورسعيد ، اليوم على التوجه لمجمع المحاكم مترجلا، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عابرا من ميدان المسلة « ساحة الشهداء»  بحي الشرق،  ضمن زيارته لمتابعة انتظام العمل بعدد من المنشٱت القضائية.
 

عابرا ميدان السلام وسط الحمام وزير العدل يترجل من ديوان محافظة بورسعيد

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IMG-20240106-WA0005
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FB_IMG_1704533067883
FB_IMG_1704533067883
IMG-20240106-WA0009
IMG-20240106-WA0009
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وأكد وزير العدل، في إطار زيارة  لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات مع المستشارين بمحافظة بورسعيد، أن محافظة بورسعيد تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

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وحرص وزير العدل ، على التقاط الصور التذكارية مع حكام السلام ، معربا عن سعادته بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها وتشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن.

بورسعيد التقاط الصور التذكارية أرض مصر الحضارة والتاريخ البلدان الاوربية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار عمر مروان وزير العدل ميدان المسلة ميدان السلام

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