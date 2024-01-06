عابرا وسط الحمام.. وزير العدل يترجل من ديوان محافظة بورسعيد لمجمع المحاكم

حرص المستشار المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد ، اليوم على التوجه لمجمع المحاكم مترجلا، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عابرا من ميدان المسلة « ساحة الشهداء» بحي الشرق، ضمن زيارته لمتابعة انتظام العمل بعدد من المنشٱت القضائية.
وأكد وزير العدل، في إطار زيارة لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات مع المستشارين بمحافظة بورسعيد، أن محافظة بورسعيد تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.
وحرص وزير العدل ، على التقاط الصور التذكارية مع حكام السلام ، معربا عن سعادته بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها وتشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن.