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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ22722 شهيدا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت  الى 22722 شهيد و 58166 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة والمدمرة على مناطق واسعة في عدد من المحاور بقطاع غزة، ما أدى لارتقاء مزيد من الشهداء والجرحى وتدمير عدد أكبر من منازل المدنيين.

واستشهد فجر اليوم السبت، 15 مواطنا على الأقل، فيما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وذكرت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أنه وصل إلى المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لارتقاء 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة. فيما تم استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، وبرج الفاروق في مخيم النصيرات، وسط القطاع؛ ما أسفر عن عدد من الجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة أمس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22.600 شهيد و57.910 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "4% من سكان غزة بين قتيل ومفقود وجريح، و70% من المنشآت مدمرة مع دخول الحرب شهرها الرابع".

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