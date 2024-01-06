بلينكن يبدأ جولته الرابعة في المنطقة باجتماع مع وزير الخارجية التركي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، جولته الرابعة في الشرق الأوسط منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، باجتماع في إسطنبول مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ومن المتوقع أن تغطي المحادثات في تركيا عملية تركيا للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقًا لمسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يسافر مع بلينكن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن في وقت لاحق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بشدة في الأسابيع الأخيرة.

وسيزور أيضًا اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.