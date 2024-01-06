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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تحذر من خطورة استمرار عدوان الاحتلال وزيادة المستوطنات بالضفة

علم فلسطين
علم فلسطين

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال أبو ردينة، "إنه في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار".

وأكد أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الاممي رقم 2334، لن تفرض أمرًا واقعا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل.

وقال أبو ردينة، إن مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقرره فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى.

وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورًا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، مؤكدًا أن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من أمريكا، لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد بفلسطين، أو في المنطقة.

نبيل أبو ردينة العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الضفة الاستيطان الأنباء الفلسطينية

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