أستاذ اقتصاد: الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد كيلاني استاذ الإقتصاد جامعة عين شمس، أن المناطق الصناعية يمكن أن تسهم بنسبة كبيرة في زيادة معدل الصادرات برقم كبير لذلك يجب عمل ما يسمي بتخصص في الصناعات لأن ذلك يساعد صاحب القرار في الحصول على العمالة لديه ويستطيع ان يحصر عدد المنتجات التي يستطيع ان يخرجها من هذه المنطقة.

واردف الكيلاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، ان المناطق الصناعية تم التوجه اليها بشكل تحديثي أكبر حتي يكون هناك معطيات للتقدم الاقتصادي على مدي العشرة سنوات القادمة.

الصناعة هي قلب العالم المتطور وهي قلب التنمية في اي دولة

واوضح ان الصناعة هي قلب العالم المتطور وهي قلب التنمية في اي دولة والتركيز عليها في هذا التوقيت مهم جدا، لافتا الى ان الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.