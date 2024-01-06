عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية المستدامة

الصناعات
الصناعات

أكد الدكتور محمد كيلاني استاذ الإقتصاد جامعة عين شمس، أن المناطق الصناعية يمكن أن تسهم بنسبة كبيرة في زيادة معدل الصادرات برقم كبير لذلك يجب عمل ما يسمي بتخصص في الصناعات لأن ذلك يساعد صاحب القرار في الحصول على العمالة لديه ويستطيع ان يحصر عدد المنتجات التي يستطيع ان يخرجها من هذه المنطقة.

واردف  الكيلاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، ان المناطق الصناعية تم التوجه اليها بشكل تحديثي أكبر حتي يكون هناك معطيات للتقدم الاقتصادي على مدي العشرة سنوات القادمة.

الصناعة هي قلب العالم المتطور وهي قلب التنمية في اي دولة

واوضح ان الصناعة هي قلب العالم المتطور وهي قلب التنمية في اي دولة والتركيز عليها في هذا التوقيت مهم جدا، لافتا الى ان الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

المناطق الصناعية دعم الصناعة الوطنية التنمية الاقتصادية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ