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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حجز 80٪؜ من الأجنحة.. إقبال كبير على الاشتراك بمعرض تعميق التصنيع المحلي

صدى البلد

كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس عن حجز 80 ٪؜ من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد مؤكدا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف انشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام .

وأوضحت غرفة الصناعات الهندسية في بيان لها أن أكثر القطاعات الأكثر إقبالا على الاشتراك في المعرض حتى الان جميع الصناعات المغذية و شعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية و الكابلات، كما يشارك مصانع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

واشارت غرفة الصناعات الهندسية  الى تنوع المشاركين من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والاسكندرية و اكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.

و نوهت الغرفة بأن الاشتراك في المعرض مازال متاحا وحتى يوم 10 يناير الجاري او نفاد المساحات المتاحة بالمعرض .

اتحاد الصناعات المصرية الانتاج الحربى الهيئة العربية للتصنيع الصناعات المصرية القاهرة والإسكندرية

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