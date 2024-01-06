تعرف على أوراق التقديم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، فتح القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) فى التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

واضافت عبد الباري أن التقديم لبرامج الدراسات العليا بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يناير وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وانه يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا حتى منتصف شهر فبرير 2024، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس وستتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وأن شروط التقديم للماجستير: هو انه يجب أن يكون حاصل الراغب على التقديم علي تقدير عام جيد – تقدير تخصص جيد جدا

وأشارت الكلية إلي بعض التعليمات التي يجب على الطلاب الإلتزام بها وهي أن يتم قبول طلب التقديم فى حالة عدم رفع ايصال الدفع لفتح المظروف وعدم رفع استيفاء الاوراق المطلوبة، وان يكون مضي على التخرج عام على الاقل.

الطلبات و خطوات التقديم:

شهادة البكالوريوس

شهادة المقررات الدراسية للخمس سنوات حتى الحصول على البكالوريوس

شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة

موافقة جهة العمل على الدراسة او خطاب من الادارة المركزية لشئون الصيادلة ( للصيدلى الحر- صيدلى تحت التكليف) مع توفير مكان لاجراء الجزء العملى إما بالكلية – او بمكان عملك فقط

إقرار بأن كافة المستندات المرفوعة صحيحة

ايصال الدفع لفتح المظروف (لا يسترد في اي حال من احوال الرفض)

شهادة التحول الرقمى يتقدم بها الطالب فى حالة حصوله على درجة (الماجستير- الدبلوم) قبل إنتهاء مدة الشهادة

كل المستندات السابقة ترفق و تدمج في ملف واحد PDF

أصل شهادة الميلاد

صورة الرقم القومي

عدد 6 صور شخصية

صورة الموقف من التجنيد للذكور.