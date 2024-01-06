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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أجرى عملية جراحية دقيقة..فنان أجنبي شهير يصاب بورم فى المخ

مايكل بولتون
مايكل بولتون

كشف الفنان الشهير مايكل بولتون عن تعرضه إلى الإصابة بسرطان فى المخ وهو الأمر الذى يتطلب أن يجرى عملية جراحية دقيقة فورية.

وقال مايكل بولتون : أريد ان أهنئكم بالعام الجديد واشارككم بأن عام 2023 انتهى بالنسبة لى بمفاجآت غير متوقعة وقبل عطلة عيد الميلاد المجيد اكتشفت إصابتى بورم فى المخ الأمر الذى يتطلب إجراء عملية جراحية  دقيقة والتى تمت بشكل ناجح.

وأضاف مايكل بولتون : احب ان أوجه الشكر الى الفريق الطبى المعالج لى والذى إجراء العملية الجراحية بنجاح وانا حاليا اتعافى فى منزلى.

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مايكل بولتون

مايكل بولتون مطرب وكاتب أغاني ولد في نيو هافن بولاية كونكتيكت بالولايات المتحدة وبدأ تسجيل الأغاني في عام 1975 وقد فاز بعدة جوائز موسيقية وفنية مرموقة منها اثنتان من جائزة جرامي.

وكان مايكل بولتون قد أحيا حفلا تاريخيا في مصر  -تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومن تنظيم شركة RMC- فى يوم 21 أكتوبر عام 2016 على مسرح RMC الذى اقيم على أرض المعارض في القاهرة.

وجاءت تلك الزيارة كجزء من جولته في مصر حيث زار الأهرامات مع كامل فرقته الموسيقية، والتقط بولتون وفرقته صورًا تذكرهم بهذه الزيارة، وقد رفع مايكل بولتون لافتة “#Thisisegypt”. 

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