محافظ كفر الشيخ يتفقد خدمات تأمين الكنائس.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خدمات التأمين بمحيط الكنائس بمدينة كفر الشيخ، ومن بينها "كنيسة الأقباط الإنجيليين بشارع الخليفة المأمون، وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشارع سعد زغلول، وكنيسة مارنينا والبابا كيرلس، بمحور صبري القاضي"، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على تكثيف تواجد المجموعات الأمنية ومراقبة دور العبادة والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالكاميرات.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أبو الفتوح زكى، مدير أقسام تراخيص المرور، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق مدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة كافة الإشغالات ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، والرفع الفوري لمخلفات القمامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بالشوارع المحيطة بدور العبادة، مشدداً أنه لا تهاون مع المقصرين.

أكد المحافظ علي حسن معاملة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وفتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين.

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