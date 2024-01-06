رئيس جامعة مدينة السادات يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعثت الدكتوره شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعية المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق و السداد، وأن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات.



وقدمت"معاويه"التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد مشيرًة إلى حرصها على مشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم مؤكدة أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة متمنية أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار، ودوام الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة حيث الأمن والأمان والإستقرار لوطننا الغالى.