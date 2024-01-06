حازم إمام: لا أعلم السبب الحقيقي لاستبعاد محمد عواد من قائمة المنتخب

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار الجهاز الفني للمنتخب باستبعاد الحارس محمد عواد حارس مرمى الزمالك، من القائمة النهائية لمنتخب مصر التي سوف تخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة في دولة ساحل العاج.

وقال حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية " أن لكل مدرب وجهة نظره، وهو على المستوى الشخصي لا يعرف سبب استبعاد عواد أو أى لاعب أخر.

وأقسم حازم إمام على عدم معرفته وجهات النظر الفنية للجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكنه أكد أن الطبيعي ان يختلف الجميع على قائمة الـ 27 لاعب التي سوف تتواجد في المنتخب.



وخاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المران الجماعي اليوم، استعدادًا لودية تنزانيا، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.