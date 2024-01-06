ممثل الحوثيين يعلن بدء معركة جديدة ضد “العدو الأمريكي”

أعلن المشير مهدي المشاط ممثل قوات الحوثيين في اليمن، في بيان رسمي، بدء معركة جديدة ضد "العدو الأمريكي" ردا على تصرفات مزعومة للقوات البحرية الأمريكية.

شدد المشاط على عزيمة الشعب اليمني البالغ عدده أربعين مليونا، ووصفهم بالمقاتلين المستعدين للمعركة. لقد وضع الجيش اليمني في طليعة هذا الشعب، مما يشير إلى جبهة موحدة في مواجهة التهديدات المتصورة.

ربط المشير المعركة الجديدة بتداعيات وطنية وإقليمية أوسع، مؤكدا أن الدفاع عن شعب غزة من الظلم يعتبر جهادا كبيرا في سبيل الله.

وتعبيرا عن المسؤولية الأخلاقية والسياسية لدعم الفلسطينيين، نقل المشاط موقفا قاطعا ضد أي سفينة مرتبطة بـ "الكيان الصهيوني"، متعهدا بعدم مرور مثل هذه السفن في البحر الأحمر مهما كلف ذلك.

وضع القيادي الحوثي منع الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر كمبادرة يمنية تهدف إلى إحلال السلام وضمان الحياة الكريمة لأهالي غزة.

علاوة على ذلك، اتهم المشاط الولايات المتحدة بالنفاق في الدعوة إلى السلام بينما زعم أنها تروج للحرب وعرقلة القرارات التي تدين الصراع في غزة. وشدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف الجرائم اليومية في غزة، ووضع حد للعدوان الصهيوني، والحد من ما وصفه بالإرهاب الأمريكي الداعم لمثل هذه الأعمال.