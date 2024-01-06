الاتحاد السعودي يحسم مصير أحمد حجازي .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد من الرحيل أو الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ السعودية"، أن الرباعي الأجنبي، أحمد حجازي وفابينهو وكانتي وكريم بنزيما مستمرون مع الفريق.

بينما باقي اللاعبين المحترفين، جروهي، فيليبي، جوتا، كورنادو، رومارينهو، وعبد الرزاق حمدالله، سيتم حسم مصيرهم بالبقاء أو الرحيل وفق التقرير الفني السري للمدرب جاياردو، الذي حدد احتياجاته الفنية التي يرغب في وجودها ضمن صفوف الفريق الكروي الأول من أجل المنافسة على باقي البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.

ويعاني الاتحاد في الفترة الأخيرة من سلسلة نتائج سلبية في الدوري السعودي، حيث خسر آخر 3 مباريات له بالمسابقة، بالإضافة إلي توديع بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية ديسمبر الماضي من دور ربع النهائي أمام الأهلي المصري.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة.