رحيل علي معلول عن الأهلي .. صحيفة تونسية تكشف مفاجأة

كشفت تقارير صحفية تونسية عن قرار النادى الأهلى بشأن التجديد للدولى التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي.

ووفقا لما أوردته صحيفة "سبور" التونسية، فإن إدارة القلعة الحمراء قررت بشكل نهائي تمديد عقد علي معلول، بعد فترة شهدت حالة من التفكير من جانب مسؤولي الأحمر.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الأهلي من المقرّر أن تفتح قنوات الاتصال مع علي معلول، لتمديد تعاقده بعد نهاية مشواره الأفريقي رفقة المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية.

ويرتبط نجم الكرة التونسية بعقد مع النادي الأهلي، يمتد حتى الصيف المقبل، ونهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويتواجد على معلول في الوقت الحالي مع منتخب تونس، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024،.

وكان على معلول قد انضم إلى الاهلى فى 2016، ونجح خلال هذه الفترة فى حصد 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا و5 ألقاب للدورى المصرى و3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.