أسيوط في صدارة تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2023 على مستوى الجامعات المصرية

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2023، حيث احتلت المركز الأول في مجالي الهندسة الكيميائية، وهندسة الإلكترونيات، والمركز الثاني مصريا في العلوم الهندسية وفقا لتصنيف الصيني شنغهاي، والمركز الرابع مصريا لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفقا لتصنيف التايمز الإنجليزي، كما تحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف QS البريطاني، وتحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف المركز الدولي بالإمارات المتحدة CWUR.



وأكد أن الجامعة تشارك بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغير البيئي والاجتماعي، سواء من خلال البحث أو التدريس أو المشاركة المجتمعية وتحسين الاستدامة.

وكانت قد عقدت اليوم اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 ، في جامعة بني سويف ورشة عمل اون لاين عبر برنامج zoom بعنوان " طريقة برايل " وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لطريقة برايل ، وقام بتقديم ورشة العمل دكتورة كاميليا الوكيل المدرس بقسم الإعاقة البصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.م.د/ وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ا.م.د/ منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.م.د/ محمود الشهاوي رئيس قسم الاعاقة البصرية.

وحضر ورشة العمل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات من مختلف الكليات المصرية والوطن العربي.

وأشارت دكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بحرص القطاع والوكالة بعقد الورش التوعوية المختلفة من أجل زيادة الوعي لدي طلاب وطالبات والمجتمع بأهمية طريقة برايل في حياة ذوي الاعاقة البصرية مما يعدل اتجاهات المجتمع نحو الأشخاص من ذوي الاعاقة.

وتناولت الورشة تحت شعار " أنامل قارئة" هذه العناصر :

- من هو لويس برايل

- هل تعتبر طريقة برايل لغة ام نظام كتابة ؟

- ما هي طريقة برايل

-مهارات ما قبل برايل

-ادوات الكتابة بطريقة برايل

- استخدامات طريقة برايل

- التكنولوجيا المساعدة وطريقة برايل