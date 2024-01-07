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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صرف أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين اليوم.. تفاصيل

اجر مضاعف
اجر مضاعف

يمثل اليوم الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين بقطاعات الدولة الخاص والعام، وفقا لما أعلنته الحكومة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

حقوق العامل في الاجازات

 

ضمن قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، حقوق العمال في الحصول على الإجازت، حيث نصت المادة (52) م على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

ضعف الأجر في هذه الحالة

 

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام  إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

قانون العمل عيد الميلاد المجيد الحكومة العاملين

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