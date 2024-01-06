أليو ديانج يثير الجدل في معسكر منتخب مالي قبل أمم إفريقيا

أعلن منتخب مالي غياب أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي عن مباراة غينيا بيساو الودية وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار أمم أفريقيا وذلك دون الكشف عن سبب غيابه.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "منتخب مالي يعلن غياب أليو ديانـج عـن مباراة غينيا بيساو الودية استعدادا لأمم إفريقيا دون الكشف عن سبب غيابه"

ويشارك منتخب مالي في بطولة أمم أفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين في المجموعة الخامسة إلي جانب منتخبات تونس وجنوب أفريقيا ونامبيا.