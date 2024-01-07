أشيك موبايل للبنات في السوق بسعر مغري

يتميز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي الصينية بأنه واحد من أفضل هواتف الأندرويد من حيث التصميم، حيث يضم الهاتف عددًا من الألوان الجذابة والتي تناسب خصيصًا الجنس الناعم من الفتيات والسيدات، كما أن تصميم الهاتف يشبه آيفون مع عدد من الإمكانات المتميزة والسعر المناسب.

وجاء Realme C55 بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة، مع جودة عرض +FHD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم Realme C55 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Realme C55 بمعالج من نوع Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت رام قابلة للتوسعة، مع 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

ويحتوي Realme C55 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 849 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.