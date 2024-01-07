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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي فيسبوك Facebook.. قم بإلغاء هذا الإجراء فورًا

تحذير لمستخدمي
تحذير لمستخدمي فيسبوك Facebook

منذ أيام قليلة، قامت شركة Meta “ميتا” بتتبع سجل الارتباط الخاص بالمستخدمين على تطبيقها Facebook فيسبوك، مما يعني تتبع المستخدمين وحفظ جميع الروابط التي ينقرون عليها، الأمر الذي جعل عدد كبير من الخبراء يحذرون من تفعيل هذا الإجراء. 

وبحسب موقع ZDNET فإن فيسبوك يروج  لهذا الإعداد الجديد باعتباره "ميزة" حتى لا يفقد المستخدمون رابطًا مرة أخرى، ولكنها في الحقيقة طبقة إضافية لآليات التتبع الخاصة بالشركة. 

ويقوم سجل الارتباط بتخزين جميع الروابط التي ينقر عليها المستخدمون داخل تطبيق فيسبوك للهواتف على نظامي التشغيل Android وiOS لمدة 30 يومًا، كما قد تستخدم الشركة هذه المعلومات أيضًا لتحسين الإعلانات عبر تقنياتها المختلفة. 

ومع إجبار المستخدمين على الانتقال يدويًا إلى علامة تبويب الإعدادات لتعطيله إذا كانوا لا يريدون تتبع نقرات الارتباط الخاصة بهم وتخزينها. وهذا يعني أن العديد من المستخدمين قد يوافقون دون قصد على أسلوب التتبع هذا. 

كيفية إيقاف تشغيل سجل الارتباط على فيسبوك 

1. افتح تطبيق فيسبوك
افتح تطبيق Facebook الخاص بك على هاتف آيفون iOS أو أندرويد Android الخاص بك وقم بتسجيل الدخول. 

2. اذهب إلى القائمة الخاصة بك
اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة حسابك والمعلومات، والذي يوجد عادةً في الزاوية اليمنى في الأسفل.

3. اضغط على الإعدادات والخصوصية وانتقل إلى الإعدادات
اضغط على علامة التبويب الإعدادات والخصوصية، ثم حدد الإعدادات للوصول إلى إعدادات حسابك.

4. قم بالتمرير لأسفل للعثور على المتصفح
قم بالتمرير لأسفل وانقر على المتصفح. يقوم إعداد سجل الارتباط بتتبع الروابط التي نقرت عليها في تطبيق فيسبوك والتي يتم فتحها بعد ذلك في متصفح التطبيق. 

5. تعطيل سجل الارتباط
ضمن بيانات التصفح، قم بتعطيل خيار "السماح بسجل الارتباط" بحيث يتم إيقاف تشغيله.

 

 

Facebook فيسبوك Meta ميتا سجل الارتباط تتبع إيقاف تشغيل سجل الارتباط

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