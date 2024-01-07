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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقص ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقص ب

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة  مار مرقص ببورفؤاد،  بحضور الدكتور  عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد ولفيف من الأجهزة التنفيذية  والدينية.

وهنأ محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط ببورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري نسيج واحد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيسة مار مرقص ببورفؤاد  حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحاً أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقص ببورفؤاد

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وأشار إلى أن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها فالنسيج المصري نسيج قبطي اسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا: “هذا عيد لكل المصريين"وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

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وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

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