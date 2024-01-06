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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير العدل يجتمع بقيادات الهيئات القضائية بمجمع محاكم بورسعيد | صور

وزير العدل يجتمع
وزير العدل يجتمع بقيادات الهيئة القضائية بمجمع محاكم بورسعيد

حرص المستشار عمر مروان وزير العدل خلال لقاء مغلق بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مع قيادات الهيئات القضائية بمجمع محاكم بورسعيد على الاطمئنان لطريقة سير العمل داخل المجمع عبر الخدمات الممكينة.

وزير العدل يجتمع بقيادات الهيئة القضائية بمجمع محاكم بورسعيد

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واطمأن وزير العدل خلال زيارته لمجمع محاكم بورسعيد على طريقة ودقة أداء الخدمة للمواطنين وتوقيت إنجاز الأعمال.

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كان المستشار  عمر مروان وزير العدل افتتح مجمع محاكم بورسعيد عتم ٢٠٢٠ عقب تطويره ودخول الخدمة الممكينة له.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  استقبل  اليوم السبت  ،  المستشار عمر مروان،  وزير العدل،  بمكتبه بالديوان العام،  في إطار زيارته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات من السادة المستشارين بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد،  مثنيا على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة العمل داخل المنشٱت القضائية ببورسعيد ،  في ظل خطة الوزارة للنهوض ببيئة العمل في المؤسسات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

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