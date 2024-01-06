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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارمرقس

صدى البلد

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد ، بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد،  وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة ، و  أقباط مدينة بورفؤاد والذين أقبلوا من كل حدب و صوب لأداء القداس.


قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية  الخاصة بعيد الميلاد المجيد ، والتي تتسم بطابع الفرحة لشعب الكنيسة فى بورسعيد المتواجد فى القداس .

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد

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استنفار أمنى

 

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

الأطفال الملائكة 


وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس ببورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء الصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة. 

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ويؤدى الآلاف من أقباط بورسعيد بـ كنائس بورسعيد، اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، التي ظهرت على وجوه الكبار والصغار.

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