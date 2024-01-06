مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارمرقس

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد ، بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد، وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة ، و أقباط مدينة بورفؤاد والذين أقبلوا من كل حدب و صوب لأداء القداس.



قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد ، والتي تتسم بطابع الفرحة لشعب الكنيسة فى بورسعيد المتواجد فى القداس .

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد IMG-20240106-WA0094 IMG-20240106-WA0088 IMG-20240106-WA0093 IMG-20240106-WA0091 IMG-20240106-WA0095 IMG-20240106-WA0082 IMG-20240106-WA0090 IMG-20240106-WA0092 IMG-20240106-WA0089 IMG-20240106-WA0081 IMG-20240106-WA0087 IMG-20240106-WA0079

استنفار أمنى

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

الأطفال الملائكة



وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس ببورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء الصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

ويؤدى الآلاف من أقباط بورسعيد بـ كنائس بورسعيد، اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، التي ظهرت على وجوه الكبار والصغار.