التفاصيل الكاملة لزيارة وزير العدل لبورسعيد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات.. صور

شهدت محافظة بورسعيد اليوم زيارة رسمية للمستشار عمر مروان وزير العدل لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة سير العمل بوحدات الخدمية التى تم ميكنتها خلال الفترة الماضية .

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة سير العمل داخل المنشآت القضائية ببورسعيد

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه بالديوان العام، في إطار زيارته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات من السادة المستشارين بمحافظة بورسعيد،.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد، مثنيا على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة العمل داخل المنشٱت القضائية ببورسعيد ، في ظل خطة الوزارة للنهوض ببيئة العمل في المؤسسات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد و وزير العدل يتفقدان « ساحة الشهداء» بحي الشرق



وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المستشار عمر مروان وزير العدل، ميدان المسلة « ساحة الشهداء» بحي الشرق، وذلك فور استقبال محافظ بورسعيد الوزير ضمن زيارته لبورسعيد لمتابعة انتظام العمل بعدد من المنشٱت القضائية.

وأعرب وزير العدل عن سعادته بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، مؤكدا أن محافظة تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد. يتفقد محكمة بورسعيد الابتدائية ويعقد لقاءا مع المستشارين

وتفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محكمة بورسعيد الابتدائية، لمتابعة سير العمل داخل المحكمة.

وأطلع وزير العدل، خلال لقائه المغلق مع المستشارين، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما أطمأن على مستوى الخدمات المميكنة المقدمة ضمن منظومة التحول الرقمي تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، كما ناقش معهم عدد من الملفات الأخرى.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد. يتفقد محكمة بورسعيد الابتدائية ويعقد لقاءا مع المستشا IMG-20240106-WA0015 IMG-20240106-WA0019 IMG-20240106-WA0018 IMG-20240106-WA0017 IMG-20240106-WA0014 IMG-20240106-WA0016

كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أفتتح في ديسمبر 2020، أعمال تطوير المحكمة ضمن خطة الوزارة لميكنة العمل، حيث راعت أعمال التطوير أن تكون القاعات الجديدة بالمحكمة تتسم بسهولة التنقل والتهوية، فضلا عن تواجد أماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أرض إنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد



وتفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أرض بشارع الرحاب بحي الضواحي، لإنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أرض إنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد IMG-20240106-WA0022 IMG-20240106-WA0023 IMG-20240106-WA0024 IMG-20240106-WA0026 IMG-20240106-WA0025

وأطلع وزير العدل ومحافظ بورسعيد ، خلال تفقده أرض المشروع، على الرؤية المبدئية للمجمع الجديد الذي سيضم محكمة للأسرة، ومحكمة للطفل، ومحكمة للقضاء الإداري، مشددا على ضرورة البدء في أعمال الإنشاء خلال الأشهر القليلة المقبلة تمهيدا لافتتاحها في أسرع وقت.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال إنشاء محكمة مميكنة ومتطورة ببورفؤاد

كما تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المبني الجديد لمجمع محاكم مدينة بورفؤاد، والذي يتواجد في مواجهة مبني جامعة بورسعيد.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال إنشاء محكمة مميكنة ومتطورة ببورفؤاد IMG-20240106-WA0044 IMG-20240106-WA0035 IMG-20240106-WA0043 IMG-20240106-WA0031 IMG-20240106-WA0033 IMG-20240106-WA0037 IMG-20240106-WA0040 IMG-20240106-WA0032 IMG-20240106-WA0034 IMG-20240106-WA0038

واستمع الوزير والمحافظ إلي شرح تفصيلي لمبني المحكمة والذي يتكون من 6 أدوار، ويضم 8 قاعات منها للجنايات والمدني والأحداث والجنح، كما يضم مكاتب للقضاة والمستشارين وغرف للمداولة، ومطاعم، وأماكن للاستراحة، ويتميز المبني أنه لا يري فيه المواطنون المتهمون بل يخرجون من غرفة الحجز إلي سلم يوصل لقفص الاتهام، كما يصل القضاة كذلك من الاستراحات لمنصة المحكمة دون المرور داخل المحكمة، وتجري كافة الإجراءات داخل المحكمة بشكل مميكن.

وتفقد وزير العدل ومحافظ بورسعيد المبني وحرص علي مشاهدة المكاتب والمنصات والتي تم عملها علي أعلي مستوي، كما تفقد نموذجا لقاعة الجنايات، وتعرف علي طريقة وصول المتهمين للقفص ووصول القضاة للمنصة، وتأكد من أن كافة الاجراءات تسير بشكل ممكين، بما يضمن تقديم الخدمة التي تليق بمصر 2030.

وعلي هامش زيارة المستشار عمر مروان واللواء عادل الغضبان لمدينة بورفؤاد زار مبني المحكمة المختلطة المطل علي المجري الملاحي لقناة السويس، وتفقد كذلك قاعة الجنايات والتي يتواجد بها شاشة لمحاكمة الأشخاص الذين يصعب نقلهم لأي سبب، وأشاد بتجهيز المحكمة.

وزير العدل و محافظ بورسعيد يتفقدان عدد من المصانع جنوب بورسعيد.

وتفقد المستشار عمر مروان وزير العدل و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.

وتابع وزير العدل و محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، كما تابعا معدلات الإنتاج والتصدير ، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع، وعرض شرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع، للوقوف على تجربة المصنع الرائدة في مجال إنتاج إطارات السيارات، حيث يعد مصنع بيراميدز من الكيانات الصناعية العملاقة والتي تصدر للعديد من دول العالم وتوفر الٱلاف من فرص العمل ، والذى يحقق معدلات إنتاجية عالية ، ويساهم فى دعم الاقتصاد المحلى.

وزير العدل و محافظ بورسعيد يتفقدان عدد من المصانع جنوب بورسعيد IMG-20240106-WA0051 IMG-20240106-WA0056 IMG-20240106-WA0057 IMG-20240106-WA0063 IMG-20240106-WA0054 IMG-20240106-WA0055 IMG-20240106-WA0059 IMG-20240106-WA0065 IMG-20240106-WA0062 IMG-20240106-WA0053

وأشاد وزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات والذى يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد ، كما تفقد الوزير والمحافظ ، مصنع إنتاج البطانيات بالجنوب ، وأشاد محافظ بورسعيد ووزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة

وشملت الجولة ايضا، تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة، واستعرض مسئولو الشركة تقريرا حول نشأة الشركة و عدد العمالة و معدلات الإنتاج والتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، وخلال جولته بالمصنع ، أجرى وزير العدل و محافظ بورسعيد أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر عن رواتبهم و أوضاعهم بالمصنع، مؤكدين على أهمية توفير كافة الراحة والدعم للعاملين بالشركات الصناعات، لاستمرار عجلة التنمية والنهضة المنشودة.