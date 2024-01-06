وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد| صور

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.

وتتكون محكمة بورفؤاد الجديدة فى محافظة بورسعيد من 8 أدوار منهم دورين "بدروم" وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة.

وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد IMG-20240106-WA0006 IMG-20240106-WA0004 IMG-20240106-WA0005

كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية فى محافظة بورسعيد غرفة للمحامين، ومكاتب للنيابة وغرفة للأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.