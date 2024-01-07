عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك Facebook.. وبهذه الطريقة تجنب دفع رسوم واتساب WhatsApp

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أول صور لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد.. شاهد أحدث التسريبات


مع اقتراب إطلاق شركة سامسونج لهاتفها العملاق Galaxy S24 Ultra خلال الأيام القليلة القادمة، كشفت تسريبات أول صور حقيقية  للهاتف الرائد والمُرشح لأن يكون أفضل هاتف ذكي من فئة الأندرويد.

 

تحذير لمستخدمي فيسبوك Facebook.. قم بإلغاء هذا الإجراء فورًا 

 

منذ أيام قليلة، قامت شركة Meta “ميتا” بتتبع سجل الارتباط الخاص بالمستخدمين على تطبيقها Facebook فيسبوك، مما يعني تتبع المستخدمين وحفظ جميع الروابط التي ينقرون عليها، الأمر الذي جعل عدد كبير من الخبراء يحذرون من تفعيل هذا الإجراء.

 

أشيك موبايل للبنات في السوق بسعر مغري


يتميز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي الصينية بأنه واحد من أفضل هواتف الأندرويد من حيث التصميم، حيث يضم الهاتف عددًا من الألوان الجذابة والتي تناسب خصيصًا الجنس الناعم من الفتيات والسيدات، كما أن تصميم الهاتف يشبه آيفون مع عدد من الإمكانات المتميزة والسعر المناسب.

 

بهذه الطريقة.. تجنب دفع رسوم واتساب WhatsApp الجديدة

 

يبدأ تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب فرض رسومًا جديدة خلال هذه الأيام، وذلك نظرًا للقرار الذي أصدرته شركة Google جوجل على كل المستخدمين الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.

 

بكاميرا 100 ميجا بيكسل.. أقوى موبايل هونر Honor للشباب بسعر مفاجأة

 

يعاني الكثير من راغبي الشراء من مشكلة ارتفاع أسعار هواتف الفئة المتوسطة مؤخرًا، وعلى الرغم من أن هواتف هذه الفئة تتمتع بمواصفات قوية إلا أن هناك بعض الهواتف التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، لذلك يبحث الكثيرون عن هاتف بمواصفات قوية مع سعر مناسب.

 

بطارية ضخمة وكاميرا 50 ميجابكسل.. أفضل موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل


مع الزيادات التي تشهدها أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثير من راغبي الشراء خاصة من محدودي الدخل عن هواتف متميزة بسعر رخيص أو مناسب، ويقدم هاتف Oppo A17 من شركة أوبو مواصفات كبيرة مع سعر مناسب للغاية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

ترشيحاتنا

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دعاء بعد المذاكرة.. احرص عليه يجعلك لا تنسى ما حفظته

السفينة الفضائية "أرتيميس I" لوكالة ناسا تستعد للمغادرة إلى أمريكا

الحكم على متهم في «أحداث عنف أبو النمرس»

والدة طالب طعنه زميله بأسيوط: إدارة المدرسة تركت ابني بين الحياة والموت

الفرق بين عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوروا هذا المنتج.. إعلان إسرائيلي مستفز بشأن غزة

هتخلصك من السمنة نهائي.. ابتكار طريقة غريبة للتحكم في الشهية

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ