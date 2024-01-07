أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك Facebook.. وبهذه الطريقة تجنب دفع رسوم واتساب WhatsApp

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مع اقتراب إطلاق شركة سامسونج لهاتفها العملاق Galaxy S24 Ultra خلال الأيام القليلة القادمة، كشفت تسريبات أول صور حقيقية للهاتف الرائد والمُرشح لأن يكون أفضل هاتف ذكي من فئة الأندرويد.

منذ أيام قليلة، قامت شركة Meta “ميتا” بتتبع سجل الارتباط الخاص بالمستخدمين على تطبيقها Facebook فيسبوك، مما يعني تتبع المستخدمين وحفظ جميع الروابط التي ينقرون عليها، الأمر الذي جعل عدد كبير من الخبراء يحذرون من تفعيل هذا الإجراء.



يتميز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي الصينية بأنه واحد من أفضل هواتف الأندرويد من حيث التصميم، حيث يضم الهاتف عددًا من الألوان الجذابة والتي تناسب خصيصًا الجنس الناعم من الفتيات والسيدات، كما أن تصميم الهاتف يشبه آيفون مع عدد من الإمكانات المتميزة والسعر المناسب.

يبدأ تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب فرض رسومًا جديدة خلال هذه الأيام، وذلك نظرًا للقرار الذي أصدرته شركة Google جوجل على كل المستخدمين الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.

يعاني الكثير من راغبي الشراء من مشكلة ارتفاع أسعار هواتف الفئة المتوسطة مؤخرًا، وعلى الرغم من أن هواتف هذه الفئة تتمتع بمواصفات قوية إلا أن هناك بعض الهواتف التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، لذلك يبحث الكثيرون عن هاتف بمواصفات قوية مع سعر مناسب.



مع الزيادات التي تشهدها أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثير من راغبي الشراء خاصة من محدودي الدخل عن هواتف متميزة بسعر رخيص أو مناسب، ويقدم هاتف Oppo A17 من شركة أوبو مواصفات كبيرة مع سعر مناسب للغاية.