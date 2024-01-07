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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض البؤساء في بغداد ضمن مهرجان المسرح العربي

صدى البلد

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان المسرح العربي، عن جدول العروض المسرحية المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، المنعقد في بغداد خلال الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري وتنظمة الهيئة العربية للمسرح.

ويتضمن الجدول تقديم العرض المسرحي"البؤساء" في 14 يناير الجاري على المسرح الوطنى ببغداد، وهو العرض الوحيد الذي يمثل مصر ضمن عروض المسارين الثاني والثالث بالمهرجان، والمسرحية إعداد وإخراج المخرج المسرحي ومصمم الإضاءة محمود حسن حجاج الشهير بـ "جراتسي"، وحصل العرض الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج مركز ثالث وأفضل ديكور من مهرجان جامعة عين شمس ،وأيضا أفضل مخرج بالدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

مسرحية "البؤساء" عن رواية البؤساء للكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هوجو، تم تقديمها على مسارح عديدة وحققت نجاحات كبيرة، والعرض رغم انه يحمل في مضمونه أحداث درامية مأساوية إلا أن مخرج العمل استطاع ان يضفي عليها نوع من الكوميديا؛ حيث استطاع أن يحول العرض من التراجيديا إلى الكوميديا دون التأثير على دراما النص الأصلي.

واحتفظت المسرحية بالعلاقات الدرامية للشخصيات، والتي سبق تقديمها قبل ذلك في معالجات سابقة، لكن أدمج المخرج - هذه المرة - عنصر العرائس "الدمى" بالعناصر البشرية، بالعرض؛ وهي خطوة جريئة تقدم لأول مره مع هذه الرواية.

العمل بطولة ندى خالد سعيد، ومحمد أبو العلا سيد، ونغم طه عبد الحفيظ، ومينا مجدي عبد الله، وهاجر سيد، ومحمد رضا، ومحمد عبد الجليل، ومخرج منفذ مهند المسلماني. 

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