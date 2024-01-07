عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: هدف نهائي القرن رزق من ربنا.. و شيكابالا لاعب كبير وهدفه صعب

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي هدفي في الزمالك في نهائي القرن هو أغلي هدف في حياتي بالتأكيد وهو رزقي في الكرة. 

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : مباراة نهائي القرن صعبة بكل تفاصيلها ولم نكن في أفضل حالاتنا ولكن مثل هذه المباريات تنتهي بالشكل هذا.

وأكمل : حصلت علي افضل لاعب في نهائي القرن وافضل هدف وتكرر الأمر في النهائي التالي أمام كايزر تشيفز ولو كانت هناك حفلات الكاف لحصلت علي افضل هدف ولكن ظروف كورونا منعت ذلك .

وأضاف هدف شيكابالا في النهائي صعب وجميل جدا ودائما بيعملها ورجله غريبة عامل زي ميسي كده ما اعرفش هيعمل إيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بيراميدز يغري نجم الزمالك بـ 20 مليون جنيه في الموسم

ترشيحاتنا

رقم جديد| أسعار الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21

قبل جولة خارجية تشمل دولا عدة.. وزيرة الخارجية اليابانية في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

جريمة تهز الغربية.. 3 شباب يقيمون حفلة على جسد فتاة قاصر ويشوهوها|تفاصيل

اتحمل مسئولية قراراتي.. اول رد من وزير الدفاع الأمريكي بعد إخفاء دخوله المستشفى

انخفاض مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

أفشة: هدف نهائي القرن رزق من ربنا.. و شيكابالا لاعب كبير وهدفه صعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصارع الموت| شاهد

ماتت وهي خايفة.. مقطع فيديو لشاب فلسطيني يبكي أمه فوق الأنقاض| شاهد

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة المقلية الاقتصادية

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ