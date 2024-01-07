أفشة: هدف نهائي القرن رزق من ربنا.. و شيكابالا لاعب كبير وهدفه صعب

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي هدفي في الزمالك في نهائي القرن هو أغلي هدف في حياتي بالتأكيد وهو رزقي في الكرة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : مباراة نهائي القرن صعبة بكل تفاصيلها ولم نكن في أفضل حالاتنا ولكن مثل هذه المباريات تنتهي بالشكل هذا.

وأكمل : حصلت علي افضل لاعب في نهائي القرن وافضل هدف وتكرر الأمر في النهائي التالي أمام كايزر تشيفز ولو كانت هناك حفلات الكاف لحصلت علي افضل هدف ولكن ظروف كورونا منعت ذلك .

وأضاف هدف شيكابالا في النهائي صعب وجميل جدا ودائما بيعملها ورجله غريبة عامل زي ميسي كده ما اعرفش هيعمل إيه.