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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتدفئة الطفل في فصل الشتاء

والتدفئة
والتدفئة

تحتار أغلب الأمهات الجدد فى الطريقة الصحيحة لتدفئة الطفل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك بعض النصائح لتدفئة طفلك فى فصل الشتاء. 
 

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نصائح لتدفئة طفلك فى فصل الشتاء

كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح لتدفئة طفلك في فصل الشتاء:

1. ارتداء الملابس المناسبة: تأكد من تلبيس طفلك طبقات ملابس ملائمة للحفاظ على الدفء. استخدم طبقة قطنية قريبة من الجسم كطبقة قاعدية، ثم طبقة من الصوف أو نسيج مشابه للعزل، وأخيرًا طبقة خارجية مقاومة للماء.

2. استخدام القبعات والقفازات والجوارب: تفقد أن يرتدي طفلك قبعة تغطي آذانه وقفازات لحماية يديه وجوارب سميكة للحفاظ على القدمين دافئتين.

3. استخدام أغطية البطانيات: استخدمي بطانيات سميكة ودافئة لتغطية طفلك أثناء النوم لمنع فقدان الحرارة.

4. التدفئة المناسبة: تأكدي من أن درجة حرارة المنزل مناسبة ومريحة. قم بضبط جهاز التدفئة للحفاظ على درجة حرارة معتدلة في الغرفة التي يتواجد فيها طفلك.

5. تدفئة المكان المستخدم: عند الخروج من المنزل مع طفلك، تجنبي تعريضه للبرد القارس. قم بتدفئة السيارة قبل ركوبها واستخدم غطاء سيارة خاص للحفاظ على الدفء أثناء السفر.

6. تجنبي التيارات الهوائية: تجنبي وضع الطفل في مكان يتعرض فيه لتيارات الهواء الباردة، مثل الباب المفتوح أو المروحة المباشرة.

7. استخدام أجهزة التدفئة الآمنة: إذا كنت تستخدم أجهزة تدفئة مثل المدافئ الكهربائية أو المدافئ الزيتية، تأكد من أنها في حالة جيدة وتعمل بشكل آمن، وابقِها بعيدة عن متناول الأطفال.

8. الاهتمام بالتغذية: تناول الوجبات الغنية بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة والمساهمة في الحفاظ على الدفء الداخلي.

9. الترطيب الجيد: استخدمي جهاز ترطيب الهواء في المنزل لمنع جفاف الجلد وتهيج الأغشية المخاطية.

10. مراقبة علامات التجمد: كن على دراية بعلامات التجمد مثل تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأبيض أو الشحمي، والشعور بالتنميل أو الألم.إذا لاحظت أي من هذه العلامات، قم بتدفئة الجسم فورًا والحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض.

بجانب الأهمية بتدفئة طفلك في فصل الشتاء للحفاظ على صحته وراحته، تأكدي دائمًا من مراقبة راحته والاستماع إلى احتياجاته الخاصة.

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