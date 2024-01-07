اليوم الـ93.. شهداء وجرحى في العداون المتواصل على قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ93، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة، منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا.

وقالت وسائل الإعلام إن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة، أدى إلى استشهاد نحو 16 مواطنا، وإصابة العشرات.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن عددا من المصابين، بينهم أطفال، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العاجز في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابع لـ "الأونروا" بمخيم المغازي، ما أدى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدات، بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر.

فيما استشهد 17 فلسطينيا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.600 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، فيما وصل عدد المصابين إلى و57697 و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.