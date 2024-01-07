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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقتي الرائد المثالي العام والوعي القومي

تعليم مطروح
تعليم مطروح

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة الرائد المثالي العام للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تم تنظيمها في إطار تنافسي متميز من خلال الموضوع المحوري لهذا العام ( الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي).

وذلك باشراف عام هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وإشراف لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومحمد فيصل الموجه الأول وموجهي المادة.

وأوضح شحاته أن أحمد فاروق محمد المعلم الأول بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة الحمام التعليمية حصل علي الرائد المثالي العام علي مستوي المحافظة للمرحلة الابتدائية كذلك نالت هدي إبراهيم محمد حسن المعلمة الأولي بمدرسة خديجة بنت خويلد ع بنات بالحمام أيضا المركز الأول علي مستوي المدارس الإعدادية بالمحافظة واستمرارا لتفوق أبناء الإدارة التعليمية بمدينة الحمام حصل صقر محمد عبدالرحيم المعلم الأول بمدرسة الحمام الثانوية بنات علي الرائد المثالي العام علي مستوي مطروح للمرحلة الثانوية .

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اعتمد كذلك وكيل الوزارة نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس الاعدادية والتي تم تنظيمها تحت شعار ( دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم السامية للحفاظ علي الهوية ) حيث حققت الطالبتان إيمان أيمن مصطفى ومريم علي محمود بمدرسة زاهر جلال ١ الاعدادية بنات علي المركز الأول علي مستوي مطروح .

وقدّم مدير المديرية التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرائد المثالي العام وطالبتي زاهر جلال المتفوقتين في مسابقة الوعي القومي متمنياً لهم دوام التوفيق ووافر السداد لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وثمَّن مجهودات الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، مشيدًا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية علي مدار الفصل الدراسي الأول.

أمتحانات الفصل الدراسي جامعة مدينة السادات رئيس جامعة مدينة السادات

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