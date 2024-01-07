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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة المرور ..تعرف على حالة الطرق .. واحذر من حملات طمس اللوحات

غرفة العمليات
غرفة العمليات

تشهد اليوم الأحد معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الحيوية بالقاهرة، ولا يوجد أي غلق للطرق وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

( حملات علي الطرق )

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62496) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(642) مخالفة السير بدون تراخيص.
(74) دراجة نارية مخالفة.
(10794) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(18) مخالفة موقف عشوائى.
(1577) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

( حالة الطقس )

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ  عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع،  حيث أنه متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الاسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الاسبوع ان يكون لدينا 50 ساعة اضافية على الاقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة فى الظهير الصحراوي للوادي والدلتا ( لكنها مازالت اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الاشتية الطبيعية ).

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ خلال تصريحات له ، أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

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