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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. آخر تفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 7-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

طقس دافئ.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 7-1- 2024  في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: 


العظمى الصغرى
القاهرة 23 - 14
الإسكندرية 23- 12
الإسماعيلية 24- 10
الغردقة 27 -16
أسوان 27 - 12
سوهاج 24 - 9
المنيا 23 - 8

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 يناير 2024

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 7-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.88 جنيه للبيع، و 33.76 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.68 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

الذهب..قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7-1 -2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

 سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24سجل 3749 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26240 جنيها.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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