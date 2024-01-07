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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: التوسع في الصادرات المصرية أبرز أسباب خفض عجز الميزان التجاري

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بلغــت انخفاض  بنسبة 16.6٪ ، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابى فى هذا الملف على وجه التحديد.

 

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إلى أن قيمة لعجــز فـى الميــزان التجــاري بلغت وفقا للمركزى  3.15 مليـار دولار خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 3.78 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، حيث ارتفعت صادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2023 أبرزها ملابس جاهزة،  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد، إضافة إلى تصدر الموالح المصرية  قائمة الفواكه المصدرة بنحو 65 ألف طن، والتوسع فى تصدير الخضر والفاكهة.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءا من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، فيما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.

 

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.

النشرة الشهرية الصادرات المصرية الميزان التجاري محضرات غذائية متنوعة قائمة الفواكه المصدرة

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