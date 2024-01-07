توافد ممثلي الأحزاب والقوى السياسية على كنائس الغربية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

شهدت مطرانيتي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية، صباح اليوم توافد ممثلوا الأحزاب والقوى السياسية لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد على مستوي قرى ومراكز المحافظة .



وحرص محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، على تقديم التهنئة للقداسة للأنبا بولا والأنبا اغناطيوس أسقفا طنطا والمحلة وتوابعها بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة .

وهنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالعيد ، مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط .

وأكد المحافظ ، على عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير .