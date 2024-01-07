مصر أيقونة المحبة|محافظ بني سويف يزور عدداً من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة زار خلالها عدداً من الكنائس والأديرة بالمحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير "2024"، رافقه خلالها كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، وعدد من رجال الدين الإسلامى من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر وأعضاء البرلمان.

بدأت الجولة بديري مركز ناصر ، حيث تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، والأنبا بولا بدير والأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس، على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم لمحافظ بني سويف "د.محمد هاني غنيم وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية ، وكان في الاستقبال راعي الكنيسة ببني سويف القس أكرم ناجي ، الذي أعرب عن تقديرهم لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرص على تقديم التهنئة" اليوم "بهذه المناسبة "، فضلاً عن حضوره مؤخراً احتفال الطائفة الإنجيلية بالقاهرة "بكنسبة الدوبارة " وفي وجود كبار رجال الدولة من السادة الوزراء والمحافظين وشخصيات عامة وأحزاب ونقابات وممثلين عن كافة فئات وشرائح المجتمع.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة والتواجد في مثل هذه المناسبات والأعياد، التي يعتز بها كثيراً ، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية خاصة والطوائف المسيحية عامة ، مشيراً ما أحوجنا في مثل تلك المناسبات الروحية أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالي أن يحفظ مصرنا شعباً وقيادة ،خاصة في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات كانت بالأمس بعيداً عنا ، واليوم في محيطنا العربي والإقليمي ، وهو ما يستدعي أن نتسلح بسلاح الوعي في معاركنا الحالية ، التي تختلف عن سابقيها من المعارك والحروب التقليدية ، إذ إنها تستهدف تقسيم المجتمع وتمييزه على أساس طائفى أو عنصري ، وهو ما لايمكن أن يحدث أبداً في ظل وعي الشعب المصري العظيم صاحب هذا البلد الطيب الآمن فكلنا " بنيان واحد_ جسد واحد_ صف واحد" ندافع عن مقدرات الوطن ، الأمر الذي تجسد في المشهد الوطني لانتخابات الرئاسة حينما اختار الشعب قائده ليستكمل رسم مستقبل الوطن.

واختتم محافظ بني سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثولوكية بميدان مولد النبي، وكان في استقباله: الأنبا أنطونيوس مطران الكاثوليك ، والقمص بولص فهمي وكيل الكنيسة الكاثوليكية ببني سويف ، حيث قدم المحافظ التهنئة بعيد الميلاد المجيد ، الذي يعد بمثابة عيدا للشعب المصري والفرحة يتشاركها كافة أبنائه، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي يقدم أروع الأمثلة في التماسك والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان وأيقونة المحبة بوحدة شعبها تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد"مساء أمس السبت"قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف،في حضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والنقابات والأحزاب.