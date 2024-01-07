خلال 6 سنوات.. الحكومة تستهدف توسيع الرقعة الزراعية لـ 12 مليون فدان

تستهدف الحكومة المصرية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطـاعــات الاقتصاديـة القائدة لنهضة الدولـــة المصـرية خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2030 وذلك من خلال عدة محاور لتعظيم الإنتاج الزراعي والذي بدوره يساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي .

جاء ذلك حسبما أعلنه مجلس الوزراء، خلال تقريره البحثي الذي أعده حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة للفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وذلك في ضوء فترة رئاسية جديدة تستعد خلالها الدولة المصرية لمواصلة انجازاتها ومكتسباتها، بالتركيز على التحديات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة.

أبرز مستهدفات خطة 23-2024



- مواصلـة جهـود الاسـتصلاح الزراعـي مـن خلال الاعتماد علـى المشـروعات القوميـة لاستصلاح الزراعـي وتوفيـر الميـاه اللازمة لذلـك عبـر معالجـة ميـاه الصـرف الزراعـي أو تحليـة ميـاه البحـر أو الميـاه الجوفيـة.



- الوصــول بإجمالــي مســاحة الرقعــة الزراعيــة إلــى مــا لا يقــل عــن 12 مليــون فــدان حتــى عــام 2030؛ مقابــل 6.9 مليون فدان خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ،بمساحة محصولية مستهدفة 5.21 مليون فدان.

- إطلاق مشـروع قومـي للتكثيـف الزراعـي مـن خلال الاستثمارات فـي البحـث والتطويـر لزيـادة الانتاجية الزراعيـة بمـا لا يقـل عـن 20% مـن خلال اسـتنباط أصنـاف عاليـة الأنتـاج تمكـث فـي التربـة فتـرات أقصـر وتقـاوم التغيـرات المناخية.



اسـتهداف تخصيـص اسـتثمارات قدرهـا حوالـي 6.116 مليـار جنيـه لقطـاع الزراعـة والـري عـام 2023 /2024 ، بمعـدل نمـو 71% عـن العـام السـابق 2022 /2023، واسـتحواذ القطـاع الخـاص علـى نحـو 44 % مـن الاسـتثمارات الزراعيـة الكليـة خلال خطـة عـام 2023 /2024 ،ليصـل إلـى 43.2 تريليـون جنيـه بنهايتهـا مقابـل 82.1 تريليـون جنيـه خلال عـام 2023 /2024 ُ .



- تستهدف خطـة التنميـة الاقتصاديـة متوسـطة الـمدي زيـادة الإنتاج الزراعـي بالأسـعار الجاريـة بمعـدل نمـو 20 % عـن العـام السـابق مقابـل 5.11 فـي العـام المالـي 2022 /2023 .

- زيـادة نسـبة مسـاهمة القطـاع الزراعـي فـي الناتـج المحلـي الإجمالي إلـى 12 %فـي عـام 2025 إضافـة نحـو 750 ألـف فـدان فـي إطـار مشـروعات التوسـع الأفقي بالدلتـا الجديـدة "2.2 مليـون فـدان" وكـذا مشـروع تنميـة شـمال ووسـط سـيناء 460 ألـف فـدان، ومشـروع تنميـة جنـوب الـوادي " توشـكى الخيـر" 1.1 مليـون فـدان ومشـروع تنميـة الريـف المصـري 5.1 مليون فدان( لترتفع المساحة المنزرعة الى ما يقرب من 10 مليون فدان.



كما تســتهدف خطــة عــام 2023 /2024 الوصــول بإجمالــي المســاحة المحصوليــة الــى نحــو 18 مليــون فــدان حيــث تســتهدف الخطــة التوســع فــي المســاحات المخصصة لزراعــات القمح لتصــل الــى 43.3 مليــون فــدان، والــذرة إلــى 8.2 مليــون فــدان والفــول البلــدي الى 220 ألــفا.



- التوسـع الأفقي والرأسـي فـي الزراعـات التصديريـة بمـا يسـهم فـي زيـادة الصـادرات الزراعيـة "الخضـر والفواكـه" إلـى 14 مليـار دولار بحلـول عـام 2030.

- زيـادة إنتاجيـة الفـدان مـن القمـح لتصـل إلـى 3.3 طـن/ فـدان مـن خـال زيـادة مسـتويات التكثيـف الزراعـي عبـر زراعـة الأصناف عاليـة الإنتاجيه بهـدف زيـادة مسـتويات الاكتفاء الذاتـي مـن القمـح لترتفـع مـن 47 %عـام 2021 إلـى نحـو 70% بحلـول عـام 2030.

- توسـيع نطـاق الـكارت الذكـي للفـلاح ليصـل عـدد المسـتفيدين إلـى نحـو 7.5 مليـون فلاح بحلـول عـام 2030 ومـد منظومـة التأميـن الصحـي بمـا يغطـي كافـة فلاحـي مصـر بحلـول عـام 2026 .





- زيـادة الصـادرات الزراعيـة الـى 7.5 مليـار دولار فـي عـام 2023 /2024 مقابـل 4.5 مليـار دولار مـن المسـتهدف، زيـادة نسـبة الاكتفاء الذاتـي مـن القمـح والـذرة الـى 49%ومـن الفـول الـى30 %ومـن اللحـوم الحمـراء الـى 70 %ومـن الأسماك الـى 98% مـع تحقيـق فائـض تصديـري لأصنـاف عديـدة مـن محاصيـل الخضـر والفاكهـة فـي خطـة عـام 2023 /2024 .

- التوسـع فـي تطبيـق منظومـة الزراعـة التعاقديـة ليصـل ناتـج المنظومـة الـى 4.3 مليـون طـن فـي عـام الخطـة وأيضـا التوسـع فـي نظـام الزراعـة المحميـة فـي إطـار المشـروع القومـي لإنشاء 100 ألـف صوبـة بإضافـة 900 صوبـة فـي عـام الخطـة.



- التوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

- تغطيـة كامـل محافظـات مصـر فـي منظومـة الحيـازة الزراعيـة المميكنـة وزيـادة عـدد الحيـازات فـي إطـار تلـك المنظومـة إلـى 9 ملايين فـدان فـي عـام 2025 مقابـل نحـو 8 ملايين فـدان فـي العـام المالـي 2022 /2023.

- تصديـر النسـبة الباقيـة للأسواق الخارجيـة فـي عـام 2025 .

- زيـادة عـدد التقـاوي المعتمـدة لمحصـول القمـح إلـى مـا يغطـي 125 %مـن الاحتياجات المحليـة.