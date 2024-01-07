مينفعش تتكلم عليا.. نجم الأهلي يفتح النار على إعلامي شهير

وجه محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل نارية إلى الإعلامي محمد شبانة، بسبب هجوم الأخير عليه عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري.

وقال أفشة، فى تصريحات تلفزيونية: "بقول لأستاذ محمد شبانة، إنت مينفعش تتكلم على لعيب زيي ولا تقول على لعيب كبير زيي بيلعب في النادي الأهلي "بيجعجع".

وأضاف: "أنا بعد اعتراضي على كولر، كتبت اسمي على يوتيوب، عشان أسمع كل الناس في مصر بتقول عليا إيه، كل الناس انتقدتني باحترام، لكن مينفعش تقول "بيجعجع".

وتابع: "أنا راجل محترم ومتربي وبقولك يا أستاذ محمد مفيش أسهل من قلة الأدب لأن ممكن لاعب تاني يطلع يرد عليك".

كان محمد شبانة، هاجم أفشة، بسبب اعتراضه على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بطريقة غير لائقة، عقب استبداله في مباراة المقاولون العرب.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات.

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات.

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات.

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.