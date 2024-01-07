تصريح قوي من لاعب الأهلي عن إمكانية انتقاله للزمالك

تحدث أيمن أشرف، لاعب فريق البنك الأهلي، عن رحيله في وقت سابق عن الأهلي وعن إمكانية انتقاله للزمالك، والمرحلة الجديدة في صفوف البنك.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية: “شرف كبير لي أن يرتبط اسمي بنادي الزمالك، نادٍ كبير وجماهيره كبيرة، ولكن اسمى محسوب على الأهلي، ومرتبط بجماهير النادي، وقد يكون الأمر صعبا لهذا السبب، ولكني أحترم الزمالك”.

وأضاف أن عقده ممتد مع نادي البنك الأهلي ويحترمهم بقوة و ملتزم بعقده الفترات الحالية.

وكان اسم أيمن أشرف ارتبط في وقت سابق بإمكانية انتقاله لنادي الزمالك قبل رحيله عن الأهلي بشكل رسمي والانتقال لنادي البنك الأهلي.

وقرر أيمن أشرف الرحيل عن صفوف الأهلي بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر على مدار الموسم الحالي، حيث لم يشارك في أي مباراة.