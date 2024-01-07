بيعمل أشياء غريبة في كرة القدم| أفشة يتغنى بنجم الزمالك

أكد محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه يحب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقائد الفريق.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا يمتلك قدم يسرى غير طبيعية، أنا أريد 10% فقط من قدمه اليسرى لأنني لا أجيد اللعب بالقدم اليسرى، لديه جودة عالية، لاعب رهيب بيعمل أشياء غريبة في كرة القدم"

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.