عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف وتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية .. فيديو

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا وتحليقًا للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، لافتًا إلى أن هناك قصفًا متبادلًا عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بين المقاومة الإسلامية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأضاف "سنجاب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أمس شهد عمليات قصف عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات، تحديدًا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

القصف الإسرائيلى

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أن القطاع الأوسط يعد القطاع الأكثر تواجدًا من قبل عناصر حزب الله، وأيضًا القطاعين الغربي والشرقي لم يسلما من القصف الإسرائيلي المكثف، الذي جاء ردًا على الاستهداف الذي نفذه حزب الله بالأمس، حيث تم استهداف منشأة عسكرية إسرائيلية للمراقبة الجوية.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجنوب اللبناني الحدود اللبنانية القصف الإسرائيلي المقاومة الإسلامية جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

ترشيحاتنا

بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز

تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ