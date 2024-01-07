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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصميمي وأفكاري.. اعترافات غادة والي في اتهامها بسرقة فنان روسي

الفنانة غادة والي
الفنانة غادة والي

حصل موقع صدى البلد، على نص التحقيقات في واقعة سرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جورج كوراسوف ضد مصممة الجرافيك غادة والي، لاتهامها باستخدام الرسومات داخل مترو القاهرة .

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وأنكرت المتهمة غادة والي، التي تبلغ من العمر 34 سنة، حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، التهمة الموجه لها من النيابة العامة بارتكاب غش والاخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد الالتزام الخاص بإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة او ايه تي بي.

غادة والي 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة تعدَّت على الحقوق المالية والأدبية للمجني عليه جورجي كوراسوف بأنها قامت بتقليد أربعة من رسوماته وطرحتها للتداول واستعملتها في محطة مترو كلية البنات.

 

المحامي احمد العطار 

واعترفت المتهمة غادي والي، أنه كان في مناقصة عملتها الشركة الفرنسية او ايه بي تي وتلقينا دعوة لحضور تلك المناقصة وكان بشأن بحثهم عن شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو وشركة واليز استديو تقدمت بعرض وتم قبوله وتعاقدت مع الشركة بعقد بين العقد الأول كان خارج اطار الموضوع محل التحقيق والعقد الثاني كان بشأن اعمال في خمسة محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية النشاطات والفاعليات داخل محطات المترو واعمال أخرى مذكورة في العقد والملحق وتم تنفيذ الاعمال في عدد أربعة محطات وهى محطات هليوبلس وكلية البنات وباب الشعرية والعباسية ولم يتم تنفيذ الاعمال في المحطة الخامسة وهي الف مسكن بسبب انحاء الشركة الفرنسية العقد بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۲ وفوجئت في شهر يونيو سنة ۲۰۲۲ بحملة تشوية في الاعلام والتواصل الاجتماعي والصحافة بسبب الاعمال التي تمت في كلية البنات وكان الموضوع كله كذب وافتراء واثر بالسلب عليا وعلى نفسيتي وعلى الاعمال الخاصة بمكتب واليز استديو.

وأوضحت المتهمة صلتها بالرسومات التي ظهرت على جدران محطة كلية البنات، حيث أكدت في التحقيقات":ده تصمیم صناعی قامت به شركة واليز استديو".


وعن التصميم الصناعي، قالت غادة والي،": أنا أقصد بالتصميم الصناعي انه تصميم تم باستخدام برامج إلكترونية وتحديدا برنامج فوتوشوب واليستريتر وده بيختلف عن الأعمال الفنية لأن ذلك التصميم الصناعي مقيد بالاتفاق بيني وبين العميل من حيث الشروط والمواصفات يعنى أقصد إنه مش عمل فني بيتعمل من إبداع فنان يتمتع بموهبة الفن وإنما منفذ التصميم صناعي يتبع في عمله الشروط والمواصفات التي يفرضها العميل".


وأكدت والي، أنه من قام بعمل تلك التصميمات الخاصة بمحطة كلية البنات، فريق عمل متضمن مصممين بيشتغلوا بنظام الأعمال الحرة بالقطعة "قري لانسر" والناس دي بتغير وأنا تعاملت مع ناس كثير في اعمال كثيرة وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات لا أتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.

 

وقررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظر القضية غدا الموافق 8 يناير 2024.

غادة والى جورجي كوراسوف مترو كلية البنات المصممة غادة والى أخبار الحوادث

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